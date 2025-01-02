На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов

«Авиация МЧС России мониторит акваторию и побережье в Краснодарском крае. На побережье Анапы выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до трех метров. Контроль обстановки также осуществляется космическим мониторингом и пешими группами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Крыму фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено.
«Всего задействованы порядка 100 человек и 39 единиц техники. С начала работ: обследовано, в том числе повторно, 1 589 километров береговой линии; собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта; очищено более 44 километров береговой линии», — добавили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.