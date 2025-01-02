В Североуральске отмечающая праздники компания напала на врачей скорой помощи

В Североуральске 1 января бригада скорой медицинской помощи подверглась нападению компании, отмечающей Новый год. Инцидент, в котором пострадала девушка, случился на улице Октябрьской.
— Группа […] людей напала на бригаду скорой медицинской помощи. Отобрали и сломали об голову девушки чемодан-укладку. Нападавшие задержаны. Надеюсь разберутся, — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» врач Центральной городской больницы Североуральска Алексей Паршуков.
Он отметил, что иногда подобные инциденты задерживают врачей, которых ждут на вызове, и попросил свидетелей нападений на медиков не проходить мимо. Редакция «КП-Екатеринбург» запросила информацию о нападении на врачей в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.