В Североуральске отмечающая праздники компания напала на врачей скорой помощи

Он отметил, что иногда подобные инциденты задерживают врачей, которых ждут на вызове, и попросил свидетелей нападений на медиков не проходить мимо. Редакция «КП-Екатеринбург» запросила информацию о нападении на врачей в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.