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В Иркутске часть домов осталась без света после повреждения ЛЭП из-за ДТП

Восстановить электричество планируется в течение дня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители микрорайона Ново-Ленино и улицы Розы Люксембург остались без электричества посреди зимы. Все произошло из-за ДТП. Машина повредила кабельную линию, что и привело к отключению энергии в некоторых домах Иркутска. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области в своем телеграм-канале. Сейчас без света сидят на двух участках линии электропередач.

— На данный момент в Иркутске завершается восстановление электроснабжения. В первом случае электричества нет в трех административных зданиях и одном многоквартирном жилом доме по улице Розы Люксембург; во втором случае электроэнергия отсутствует в 26 частных домах микрорайона Ново-Ленино, — сообщил Кобзев.

Как отметил глава региона, на обоих участках работают специалисты Иркутской электросетевой компании. Завершить работы они планируют в течение дня.