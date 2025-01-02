В Иркутске часть домов осталась без света после повреждения ЛЭП из-за ДТП

Жители микрорайона Ново-Ленино и улицы Розы Люксембург остались без электричества посреди зимы. Все произошло из-за ДТП. Машина повредила кабельную линию, что и привело к отключению энергии в некоторых домах Иркутска. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области в своем телеграм-канале. Сейчас без света сидят на двух участках линии электропередач.