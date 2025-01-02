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Смертельное ДТП в Полоцком районе: столкнулись сразу 4 авто

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Женщина-водитель погибла в аварии в Полоцком районе, сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Витебской области.

Источник: УВД Витебского облисполкома

Трагедия произошла сегодня в 8:10 на 7-м километре автодороги «Подъезд к Новополоцку № 3 от автодороги Р-14».

«По предварительной информации, 46-летняя водитель автомобиля Ford выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Geely Atlas, после чего произошло столкновение с автомобилями Toyota и Volvo».

говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Ford от полученных травм погибла на месте. Автомобили, попавшие в ДТП, получили механические повреждения.

Госавтоинспекторы в очередной раз обращают внимание водителей на то, что на дороге нужно быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время.

Также ГАИ призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость, учитывая погодные условия. Перед началом маневра необходимо обязательно убедиться в том, что он будет безопасным.