Смертельное ДТП в Полоцком районе: столкнулись сразу 4 авто

Трагедия произошла сегодня в 8:10 на 7-м километре автодороги «Подъезд к Новополоцку № 3 от автодороги Р-14».
«По предварительной информации, 46-летняя водитель автомобиля Ford выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Geely Atlas, после чего произошло столкновение с автомобилями Toyota и Volvo».
В результате аварии водитель Ford от полученных травм погибла на месте. Автомобили, попавшие в ДТП, получили механические повреждения.
Госавтоинспекторы в очередной раз обращают внимание водителей на то, что на дороге нужно быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время.
Также ГАИ призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость, учитывая погодные условия. Перед началом маневра необходимо обязательно убедиться в том, что он будет безопасным.