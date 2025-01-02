В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионера 87 млн рублей

Мужчина, следуя телефонным указаниям, перевел якобы на безопасные счета более 80 млн рублей. Аферисты сообщили ему, что идет переактивация счетов, которая может длиться до 6 месяцев, но если он «отблагодарит» сотрудников, которые занимались его делом, то деньги вернут быстрее. После этого мужчина передал курьеру еще 5 млн рублей. «Когда в оговоренный день деньги не вернулись, из телефона были стерты все переписки, а звонившие перестали выходить на связь, пенсионер понял, что его обманули», — сообщили в прокуратуре.