В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионера 87 млн рублей

«Аферисты действовали по классической схеме. Сначала под видом сотрудников пенсионного фонда позвонили мужчине и под предлогом проверки персональных данных заполучили код доступа из СМС-сообщения к личному кабинету на портале “Госуслуги”, — рассказали в ведомстве.
Позднее с мужчиной связалась уже лжесотрудница портала, сообщила о взломе личного кабинета и необходимости защиты персональных данных. В процессе разговора незнакомка якобы составила и отправила от имени пенсионера заявление в ФСБ. Следом последовал звонок от сотрудника правоохранительных органов, который уговорил пострадавшего принять участие в операции по поимке преступников, заверив, что все под контролем и есть четкий план. «Для убедительности оперативник звонил по видеосвязи и демонстрировал свое служебное удостоверение», — отметили в ведомстве.
Мужчина, следуя телефонным указаниям, перевел якобы на безопасные счета более 80 млн рублей. Аферисты сообщили ему, что идет переактивация счетов, которая может длиться до 6 месяцев, но если он «отблагодарит» сотрудников, которые занимались его делом, то деньги вернут быстрее. После этого мужчина передал курьеру еще 5 млн рублей. «Когда в оговоренный день деньги не вернулись, из телефона были стерты все переписки, а звонившие перестали выходить на связь, пенсионер понял, что его обманули», — сообщили в прокуратуре.
Напоминание прокуратуры
«Никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Никакие следственные действия правоохранительные органы по телефону не проводят, если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета — прекратите разговор, самостоятельно позвоните в свой банк и уточните необходимую информацию», — напомнили в прокуратуре Москвы.
Сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, а также передавать денежные средства курьерам, либо переводить их на «безопасные» счета.