В Алматы у двух мужчин изъяли 190 sim-карт и устройства sim-box

Для звонков казахстанцам по различным мессенджерам на территории республики интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box. Для того, чтобы обманывать людей, преступникам не обязательно присутствовать в той или иной стране, нужно лишь физическое присутствие в стране такого устройства, которые, используя интернет-трафик местных операторов сотовой связи, обеспечивают связь с подложных номеров.