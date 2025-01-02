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В Алматы у двух мужчин изъяли 190 sim-карт и устройства sim-box

МВД совместно с отечественными операторами сотовой связи продолжает работу по пресечению мошеннической деятельности на территории страны, передает Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Для звонков казахстанцам по различным мессенджерам на территории республики интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box. Для того, чтобы обманывать людей, преступникам не обязательно присутствовать в той или иной стране, нужно лишь физическое присутствие в стране такого устройства, которые, используя интернет-трафик местных операторов сотовой связи, обеспечивают связь с подложных номеров.

В предновогодние дни при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД сотрудниками полиции ДП Алматы задержано двое 25-летних парней, которые организовали на съемной квартире бесперебойную работу sim-box. Оперативными работниками при осмотре квартиры были изъяты четыре устройства sim-box на 32 слота каждое и 190 sim-карт казахстанских операторов сотовой связи, несколько телефонов и ноутбуков.

Проводятся следственные мероприятия. В отношении задержанных избрана мера пресечения «содержание под стражей».