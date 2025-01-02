В Турции потребовали до 15 лет тюрьмы причастным к теракту в «Крокусе»

Ответственность за теракт взяла на себя «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин говорил, что атака на «Крокус» была совершена руками радикальных исламистов, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Директор ФСБ Александр Бортников прямо заявлял о причастности к нападению украинских спецслужб. Киев это опровергал.