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16-летний подросток, пропавший 1 января в Забайкалье, найден мертвым

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о исчезновении 16-летнего юноши было зарегистрировано 1 января 2025 года. Парень ушел из сельского кафе и больше на связь не выходил. С этого дня начались активные поиски пропавшего. К сожалению, надежды на благополучный исход не оправдались. Сегодня в ходе оперативных мероприятий, проводимых полицейскими и добровольцами, было найдено тело подростка.

— В настоящий момент следователи осматривают место происшествия, тело подростка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Криминальную версию развития пока не рассматриваем, — рассказали в СУ СК России по Забайкальскому краю.

В ведомстве сообщили, что при внешнем осмотре тела криминальных признаков смерти не выявлено, однако для установления точной причин смерти необходима судебно-медицинской экспертиза.