16-летний подросток, пропавший 1 января в Забайкалье, найден мертвым

Сообщение о исчезновении 16-летнего юноши было зарегистрировано 1 января 2025 года. Парень ушел из сельского кафе и больше на связь не выходил. С этого дня начались активные поиски пропавшего. К сожалению, надежды на благополучный исход не оправдались. Сегодня в ходе оперативных мероприятий, проводимых полицейскими и добровольцами, было найдено тело подростка.