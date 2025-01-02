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В Челябинске установили личность водителя, прокатившего пассажиров на елке

ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв — РИА Новости. Водителя, который прокатил на привязанной к автомобилю елке пассажиров по дорогам Челябинска, установили, он вызван в ГАИ для выяснения всех обстоятельств инцидента, сообщила в четверг пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

В соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной Челябинску, разместили видео, на котором видно, как по дороге в центре города промчался автомобиль розового цвета с привязанной елкой. На ней находился человек в костюме Деда Мороза.

«Сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания публикацию в сети Интернет, где водитель привязал елку к автомобилю и перевозил на ней пассажиров. В настоящий момент водитель автомобиля установлен и приглашен в Госавтоинспекцию, для выяснения всех обстоятельств и принятия мер административного реагирования в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.