В Челябинске установили личность водителя, прокатившего пассажиров на елке

«Сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания публикацию в сети Интернет, где водитель привязал елку к автомобилю и перевозил на ней пассажиров. В настоящий момент водитель автомобиля установлен и приглашен в Госавтоинспекцию, для выяснения всех обстоятельств и принятия мер административного реагирования в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.