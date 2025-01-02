В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом

«Сегодня на пляже пос. Волна работают волонтеры и сотрудники администрации Таманского сельского поселения. На завтра формируются волонтерские группы для уборки пляжа пос. Веселовка и территории озера Соленое. На данный момент сформировано 9 волонтерских групп по 10−12 человек. Это сотрудники администрации и подведомственных учреждений», — написал он в своем ТГ-канале.