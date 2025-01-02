На Витебщине 12-летний мальчик запустил петарду с балкона и попал в больницу

Инцидент с петардой, в результате которого от взрыва пострадал 12-летний школьник, произошел в Миорском районе 1 января. Милиция установила, что подросток нашел петарду на улице и решил ее запустить. Выйдя на балкон квартиры по месту жительства, ребенок ее поджег и уронил на пол балкона. Когда мальчик решил поднять петарду, чтобы выбросить на улицу, она взорвалась у него в руке.