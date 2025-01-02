На Витебщине 12-летний мальчик запустил петарду с балкона и попал в больницу. Подробности рассказали в УВД Витебского облисполкома.
Инцидент с петардой, в результате которого от взрыва пострадал 12-летний школьник, произошел в Миорском районе 1 января. Милиция установила, что подросток нашел петарду на улице и решил ее запустить. Выйдя на балкон квартиры по месту жительства, ребенок ее поджег и уронил на пол балкона. Когда мальчик решил поднять петарду, чтобы выбросить на улицу, она взорвалась у него в руке.
Взрывом подростку оторвало часть одного пальца левой кисти, кроме того, ребенок получил обширные раны самой кисти. С полученными травмами его экстренно доставили в больницу.
В тот же день, по данным УВД Витебского облисполкома, от неправильного обращения с пиротехникой пострадали еще два жителя области. Травмы левой кисти при взрыве петарды получил 56-летний мужчина из Новополоцка, а 37-летний житель Городокского района в результате взрыва фейерверка получил травму левого локтевого сустава. Им обоим потребовалась медицинская помощь, но после ее оказания первого отпустили домой на амбулаторное лечение, второго госпитализировали.