Двух пенсионеров спасли при пожаре в Жодино

Информацию о пожаре спасатели получили днем 1 января. Загорелась квартира на улице Деревянко. Когда работники МЧС приехали на место, из окон квартиры на третьем этаже шел дым. Во время разведки спасатели нашли мужчину 1950 года рождения, который лежал на горящем диване. Его вынесли из огненной ловушки и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.