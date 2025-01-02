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В Черногории при стрельбе погибли 12 человек. Премьер созвал срочное заседание Совбеза

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности на 3 января из-за трагедии, в результате которой погибли 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источник: AP Photo

Среди жертв в городе Цетинье — двое детей. Как отмечается, на заседании Совбез сосредоточится на нескольких приоритетных задачах. Это касается выявления и изъятия незаконного оружия, будут предложены меры для борьбы с преступностью и защиты граждан. Также поступила инициатива провести экстренные операции во всех городах Черногории, чтобы выявить и изъять незаконное оружие. Предлагается объявить открытый конкурс на прием новых сотрудников полиции для укрепления потенциала правоохранительных органов.

Сообщается, что стрелок в Цетинье совершил убийства в пяти различных местах. По словам директора Клинического центра Александара Радовича, из четырех поступивших ночью человек с ранениями — трое в стабильно тяжелом состоянии, еще один — в критическом.

По данным правоохранителей, стрелявший в людей был окружен сотрудниками полиции. Он предпринял попытку покончить с собой, от полученного ранения умер по пути в больницу.