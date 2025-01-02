В Черногории при стрельбе погибли 12 человек. Премьер созвал срочное заседание Совбеза

Среди жертв в городе Цетинье — двое детей. Как отмечается, на заседании Совбез сосредоточится на нескольких приоритетных задачах. Это касается выявления и изъятия незаконного оружия, будут предложены меры для борьбы с преступностью и защиты граждан. Также поступила инициатива провести экстренные операции во всех городах Черногории, чтобы выявить и изъять незаконное оружие. Предлагается объявить открытый конкурс на прием новых сотрудников полиции для укрепления потенциала правоохранительных органов.