В Черногории при стрельбе погибли 12 человек. Премьер созвал срочное заседание Совбеза

Среди жертв в городе Цетинье — двое детей. Как отмечается, на заседании Совбез сосредоточится на нескольких приоритетных задачах. Это касается выявления и изъятия незаконного оружия, будут предложены меры для борьбы с преступностью и защиты граждан. Также поступила инициатива провести экстренные операции во всех городах Черногории, чтобы выявить и изъять незаконное оружие. Предлагается объявить открытый конкурс на прием новых сотрудников полиции для укрепления потенциала правоохранительных органов.
Сообщается, что стрелок в Цетинье совершил убийства в пяти различных местах. По словам директора Клинического центра Александара Радовича, из четырех поступивших ночью человек с ранениями — трое в стабильно тяжелом состоянии, еще один — в критическом.
По данным правоохранителей, стрелявший в людей был окружен сотрудниками полиции. Он предпринял попытку покончить с собой, от полученного ранения умер по пути в больницу.