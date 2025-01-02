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В Краснодаре столкнулись электричка и легковушка

В Краснодаре электричка врезалась в легковушку. Столкновение произошло на железнодорожном переезде станции Витаминный.

Источник: Новая Кубань

На место происшествия был направлен заместитель Краснодарского транспортного прокурора. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

«По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам надзорных мероприятий будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.