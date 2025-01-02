В Краснодаре столкнулись электричка и легковушка

На место происшествия был направлен заместитель Краснодарского транспортного прокурора. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины ДТП.
«По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам надзорных мероприятий будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.