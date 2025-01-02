Летевший из Москвы в Уфу самолет подал в воздухе сигнал тревоги

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, 1 января 2025 года летевший из Москвы в Уфу самолет подал сигнал тревоги во время полета. По данным авторов, сработала система предупреждения о столкновении в воздухе.
Как говорится в сообщении телеграм-канала, экипаж заметил несколько меток слева от борта на удалении от них примерно от 2 до 15 миль. Неидентифицированные объекты были выстроены в одну линию, но на какой высоте они находились, установить не удалось.
Как отметили в своем отчете члены экипажа, других воздушных судов на всех высотах в этом районе не было. У самолета сработала система предупреждения о столкновении, но командир принял решение продолжить полет к месту назначения.
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