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Летевший из Москвы в Уфу самолет подал в воздухе сигнал тревоги

Экипаж самолета Москва-Уфа сообщил о срабатывании сигнала тревоги в полете.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, 1 января 2025 года летевший из Москвы в Уфу самолет подал сигнал тревоги во время полета. По данным авторов, сработала система предупреждения о столкновении в воздухе.

Как говорится в сообщении телеграм-канала, экипаж заметил несколько меток слева от борта на удалении от них примерно от 2 до 15 миль. Неидентифицированные объекты были выстроены в одну линию, но на какой высоте они находились, установить не удалось.

Как отметили в своем отчете члены экипажа, других воздушных судов на всех высотах в этом районе не было. У самолета сработала система предупреждения о столкновении, но командир принял решение продолжить полет к месту назначения.

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