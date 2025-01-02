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По дороге в Омск водитель «ВАЗа» допустил смертельное ДТП на трассе Р-254

На трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом.
Источник: Комсомольская правда

По дороге в Омск водитель «ВАЗа» на 1225-м километре трассы Р-254 выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим автомобилем. Как рассказали в ГИБДД Новосибирской области, водитель российского автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в «Лексус RX-350».

Авария произошла вечером 2 января.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» двигался со стороны Новосибирска в направлении Омска. В результате столкновения погиб пассажир отечественного автомобиля. Ребенок из автомобиля «Lexus» и еще один пассажир, а также водитель ВАЗ доставлены в больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.