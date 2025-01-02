По дороге в Омск водитель «ВАЗа» допустил смертельное ДТП на трассе Р-254

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» двигался со стороны Новосибирска в направлении Омска. В результате столкновения погиб пассажир отечественного автомобиля. Ребенок из автомобиля «Lexus» и еще один пассажир, а также водитель ВАЗ доставлены в больницу с травмами.