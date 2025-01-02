В Башкирии обнаружили в гараже тела двоих 15-летних подростков

1 января в Стерлитамаке сотрудники МЧС по Башкирии обнаружили тела двоих 15-летних подростков в гараже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, когда спасатели вскрыли двери, то увидели молодых людей, сидевших в машине.
Основная версия гибели подростков — отравление выхлопными газами. Молодые люди пришли в гараж, который принадлежал родственнику одного из них, закрыли дверь и завели машину.
— В причинах и обстоятельствах разбирается следственно-оперативная группа, — прокомментировали в МЧС по Башкирии.
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