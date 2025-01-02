Токаев решительно осудил теракт в Новом Орлеане

«Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии в Новом Орлеане. Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя президента США Джозефа Байдена решительно осудил этот чудовищный акт насилия. Глава нашего государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».