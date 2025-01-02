Токаев решительно осудил теракт в Новом Орлеане

«Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии в Новом Орлеане. Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя президента США Джозефа Байдена решительно осудил этот чудовищный акт насилия. Глава нашего государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».
Как сообщалось ранее, в ночь с 31 декабря на 1 января в 3 часа утра по времени Нового Орлеана, автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре города. Остановившись в гуще толпы преступник начал стрелять, и был убит полицией. Погибли 15 человек, 30 ранены.
ФБР квалифицировало преступление как теракт.
В настоящее время известно, что исполнителем был гражданин США Шамсуд Дин Джаббар, принадлежащий террористической организации «Исламское государство» *(ИГИЛ-ДАИШ — запрещена в России и в Казахстане*).