Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Три человека, включая двух детей, погибли при столкновении легковушек в Крыму, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона.

Источник: © РИА Новости

Авария произошла вблизи села Шахтино Советского района.

«В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля “Лада Калина”, двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля “Лада Калина” с травмами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet, 1993 года рождения, двигаясь в направлении Джанкоя на правом закруглении дороги, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада Калина», который двигался во встречном направлении прямо. По факту смертельного ДТП начата проверка.