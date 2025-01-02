При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека

Авария произошла вблизи села Шахтино Советского района.
«В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля “Лада Калина”, двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля “Лада Калина” с травмами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet, 1993 года рождения, двигаясь в направлении Джанкоя на правом закруглении дороги, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада Калина», который двигался во встречном направлении прямо. По факту смертельного ДТП начата проверка.