При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека

По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet, 1993 года рождения, двигаясь в направлении Джанкоя на правом закруглении дороги, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада Калина», который двигался во встречном направлении прямо. По факту смертельного ДТП начата проверка.