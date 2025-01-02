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Судэксперты нашли 89-летнюю пенсионерку, которая совершила кражу на почте

Правоохранители подозревают в совершении преступления 89-летнюю белоруску.

Источник: Комсомольская правда

В Речицком районе правоохранители расследуют преступление, совершенное 89-летней женщиной. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Так, в милицию обратилась жительница города Хойники, которую обокрали в отделении «Белпочты». Злоумышленник украл ее пакет с продуктами и кошелек.

На месте преступления судмедэксперты нашли два следа обуви и вычислили преступника.

— При проведении судебной трасологической экспертизы установлено совпадение одного из изъятых следов с обувью, принадлежащей женщине, — сообщили в ГКСЭ.

Так, выяснилось, что преступление совершила сельчанка 1935 года рождения. В отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело. Пенсионерка и сама призналась в совершении кражи.

Тем временем МЧС сообщило о 26 белорусах, пострадавших в новогодние праздники: «Травмы глаза, головы, рук и кистей».