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Минтранс: после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. тонн мазута

Морспасслужба установила, что в затонувших частях танкеров Волгонефть повреждены четыре танка с мазутом, сообщил Минтранс. С 15 декабря в Черное море из них вытекло около 2,4 тыс. т мазута.

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров», — говорится в сообщении Минтранса России.

Крушение танкеров стало первой аварией с «тяжелым» топочным мазутом марки М100 в мире. Как пояснили в ведомстве, такой мазут застывает при температуре +25, по плотности он почти как вода или тяжелее. В отличие от других нефтепродуктов, мазут М100 не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.

«В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону», — добавил Минтранс.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива. Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. т мазута. 2 января в Крыму и вблизи Анапы обнаружили новые участки разлива топлива.

экология