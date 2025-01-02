Минтранс: после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. тонн мазута

Крушение танкеров стало первой аварией с «тяжелым» топочным мазутом марки М100 в мире. Как пояснили в ведомстве, такой мазут застывает при температуре +25, по плотности он почти как вода или тяжелее. В отличие от других нефтепродуктов, мазут М100 не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.