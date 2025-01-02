Минчанка заплатила за тайный обряд гадалки 59 тысяч рублей и пошла в милицию

Минчанка стала жертвой гадалки, которая выманила у нее 59 тысяч белорусских рублей, сообщает газета «На страже».
Так, минувшим летом в соцсети гадалка написала 55-летней минчанке о якобы проблемах у нее со здоровьем. Женщина была шокирована тем, что таролог сама вышла на нее, поэтому согласилась, чтобы гадалка посмотрела ее будущее. Но «специалистка» расстроила минчанку тем, что и в будущем видит у женщины сплошные проблемы, которые, однако, можно предотвратить, совершив «тайный обряд».
Горожанка настолько поверила гадалке, что всего за 10 дней перевела ей на счет все свои сбережение — 59 тысяч белорусских рублей.
В милиции отметили, что легковерная женщина уже давно была подписана на разного рода гадалок, пользовалась их услугами и была очень легкой добычей для мошенниц.
Когда «тайный обряд» был совершен, гадалка сказала, что ситуация стала исправляться, но нужно еще заплатить. Минчанка расстроилась, потому что денег для продолжения обрядов у нее больше не было, и рассказала обо всем сыну. Мужчина объяснил матери, что она связалась с мошенницей, и убедил обратиться в милицию.
— Расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, — прокомментировали в ГУВД.
Также судэксперты нашли 89-летнюю пенсионерку, которая совершила кражу на почте.