Минчанка заплатила за тайный обряд гадалки 59 тысяч рублей и пошла в милицию

Так, минувшим летом в соцсети гадалка написала 55-летней минчанке о якобы проблемах у нее со здоровьем. Женщина была шокирована тем, что таролог сама вышла на нее, поэтому согласилась, чтобы гадалка посмотрела ее будущее. Но «специалистка» расстроила минчанку тем, что и в будущем видит у женщины сплошные проблемы, которые, однако, можно предотвратить, совершив «тайный обряд».