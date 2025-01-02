Замглавы Военно-медицинской академии пытался скрыть имущество от следствия

«При этом материалы дела уже содержат сведения о попытках Вешкина П. Н. сокрыть от органов предварительного следствия имущество, на которое может быть наложен арест», — сказано в документах.
Согласно документам, ранее Вешкину вменили совершение преступления, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество), теперь ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело связано с получением взяток от представителей ООО «СЛ Фарма», уточняется в документах.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дело по существу уже рассматривает Головинский районный суд.