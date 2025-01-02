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Пьяный водитель перевернулся на авто в Минске

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Минске по вине нетрезвого водителя.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля «Belgee», двигаясь по улице Брилевской не справился с управлением, совершил наезд на разделительное ограждение и выехал на встречную полосу движения, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

«Физическое состояние водителя вызвало подозрение у правоохранителей. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено 1.73 промилле алкоголя», — отметили в ГАИ.

Мужчина задержан и доставлен в орган, ведущий административный процесс. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы нарушителя будет направлено уведомительное письмо.

А позднее в Минске задержали нетрезвого водителя каршерингового автомобиля. По информации ведомства, по улице Наполеона Орды был остановлен автомобиль «Volkswagen», за рулем которого находился 22-летний молодой человек. Физическое состояние водителя вызвало подозрение у правоохранителей.

По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено 0,80 промилле алкоголя.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин (4200 рублей) с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин (8400 рублей) с лишением права управления на 5 лет.

1 промилле получается, если 80-килограмовому мужчине выпить примерно 200 грамм водки.