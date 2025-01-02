Минчанка отдала 12 тысяч долларов гадалке, угрожавшей навести порчу на ее детей

В итоге с мая по август минчанка перечислила гадалке примерно шесть тысяч долларов. А после гадалка сама написала белоруске и попросила у нее деньги в долг. Таролог сказала, что вернет одолженное, но если не получит, то наведет порчу на детей женщины.