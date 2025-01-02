Минчанка отдала 12 тысяч долларов гадалке, угрожавшей навести порчу на ее детей

В Минске работница завода отдала гадалке-мошеннице 12 тысяч долларов после угроз, сообщила газета «На страже».
Так, 47-летняя работница минского завода в соцсети наткнулась на прямой эфир с гадалкой. В личных сообщениях женщина спросила ведунью о будущем своих детей, а после ответа согласилась на пару платных обрядов, чтобы детей не постигли «плохие вещи».
В итоге с мая по август минчанка перечислила гадалке примерно шесть тысяч долларов. А после гадалка сама написала белоруске и попросила у нее деньги в долг. Таролог сказала, что вернет одолженное, но если не получит, то наведет порчу на детей женщины.
Испуганная минчанка оформила два договора лизинга и перепродала полученные товары, а еще заняла деньги у коллег, чтобы раздобыть еще шесть тысяч долларов для гадалки.
И только в декабре минчанка рассказала о ситуации с гадалкой своим родственникам, ей сказали прекратить всякую переписку с мошенницей и пойти в милицию.
Еще минчанка заплатила за тайный обряд гадалки 59 тысяч рублей и пошла в милицию.
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