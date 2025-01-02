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Стало известно, сколько мазута вытекло в Черное море после крушения танкеров

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов попало в море из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Министерстве транспорта России.

Источник: © РИА Новости

«Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров».

рассказали в ведомстве.

Это суммарно четыре танка с мазутом, уточнили в ведомстве объем утечки.

Как сообщили специалисты Морспасслужбы, инцидент в акватории Керченского пролива стал первой в мире аварией с «тяжелым» топочным мазутом. Этот тип мазута при температуре +25℃ твердеет, он не всплывает на поверхность, а опускается на дно или плавает в воде.

В мире не существует проверенных технологий для удаления мазута из водной толщи. Поэтому основной метод заключается в сборе с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежные воды, пояснили в Минтрансе.

Крушение танкеров

Крушение двух танкеров с нефтепродуктами во время сильного шторма в Керченском проливе произошло в середине декабря 2024 года.

Как сообщали в МЧС России, танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а второй танкер — «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.

Позже спасатели добрались до танкеров и эвакуировали экипажи, спасти удалось почти всех — в общей сложности 27 моряков были эвакуированы, один из них погиб из-за переохлаждения, долгое время пробыв в воде.

На Кубани был введен краевой режим ЧС из-за розлива нефтепродуктов. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт и вызволяют из мазута птиц и животных, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории.

экология