Стало известно, сколько мазута вытекло в Черное море после крушения танкеров

«Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров».
Это суммарно четыре танка с мазутом, уточнили в ведомстве объем утечки.
Как сообщили специалисты Морспасслужбы, инцидент в акватории Керченского пролива стал первой в мире аварией с «тяжелым» топочным мазутом. Этот тип мазута при температуре +25℃ твердеет, он не всплывает на поверхность, а опускается на дно или плавает в воде.
В мире не существует проверенных технологий для удаления мазута из водной толщи. Поэтому основной метод заключается в сборе с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежные воды, пояснили в Минтрансе.
Крушение танкеров
Крушение двух танкеров с нефтепродуктами во время сильного шторма в Керченском проливе произошло в середине декабря 2024 года.
Как сообщали в МЧС России, танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а второй танкер — «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.
Позже спасатели добрались до танкеров и эвакуировали экипажи, спасти удалось почти всех — в общей сложности 27 моряков были эвакуированы, один из них погиб из-за переохлаждения, долгое время пробыв в воде.
На Кубани был введен краевой режим ЧС из-за розлива нефтепродуктов. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт и вызволяют из мазута птиц и животных, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории.