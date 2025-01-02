Стало известно, сколько мазута вытекло в Черное море после крушения танкеров

Как сообщили специалисты Морспасслужбы, инцидент в акватории Керченского пролива стал первой в мире аварией с «тяжелым» топочным мазутом. Этот тип мазута при температуре +25℃ твердеет, он не всплывает на поверхность, а опускается на дно или плавает в воде.