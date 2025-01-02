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На трассе под Ростовом погибла девушка

На автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошло смертельное ДТП.

Днем в четверг, второго января, на 100 км + 700 м автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

26-летняя автоледи на «Рено Логан» ехала в сторону Волгодонска. По предварительным данным, она выехала на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем «Джили».

В результате столкновения автоледи скончалась на месте происшествия. А 41-летний водитель второго авто и его семилетний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в ГАИ обновили список дорожных камер в Ростовской области. В списке более 300 адресов.