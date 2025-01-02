На трассе под Ростовом погибла девушка

Днем в четверг, второго января, на 100 км + 700 м автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
26-летняя автоледи на «Рено Логан» ехала в сторону Волгодонска. По предварительным данным, она выехала на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем «Джили».
В результате столкновения автоледи скончалась на месте происшествия. А 41-летний водитель второго авто и его семилетний пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в ГАИ обновили список дорожных камер в Ростовской области. В списке более 300 адресов.