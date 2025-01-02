После обстрела Рыльского района 2 января завели дело

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
Следствием установлено, что 2 января 2025 года Вооруженные силы Украины, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по населенному пункту Ивановское Рыльского района Курской области, где находились мирные жители.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — сообщили в Следственном комитете России.