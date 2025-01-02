В Бобруйске 20-летний водитель поехал на красный и сбил женщину с двумя детьми

Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген Джета» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 35-летнюю женщину с двумя детьми, которые в этот момент переходили регулируемый пешеходный переход. Пострадавших женщину, 11- и 17-летнего несовершеннолетних, доставили в больнице для обследования.