Подозреваемый в наезде на людей в Новом Орлеане примкнул к террористам летом

Теракт в Новом Орлеане произошел примерно в 3:15 по местному времени 1 января. Шамсуд-Дин Джаббар въехал в толпу в центре города. Погибли 14 человек, более 30 пострадали. Ранее сообщалось о 15 погибших, однако смерть еще одного человека не подтвердилась. Сам Шамсуд-Дин Джаббар был убит полицейскими во время перестрелки.