ДТП в Витебской области: погиб ребенок, мать в больнице

«Водителям следует выбирать безопасную скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, не совершать резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах, закрепленных согласно инструкции. Напоминаем: эксплуатация автомобиля, не оборудованного зимними шинами или с износом протектора выше предельно допустимого, запрещена!» — говорится в сообщении.