ДТП в Витебской области: погиб ребенок, мать в больнице

Авария произошла 2 января около 20:00 на 124-м километре автодороги М-8 «Витебск-Орша». По предварительной информации, сидевший за рулем автомобиля Volkswagen 38-летний водитель потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и съехал в кювет. В результате автомобиль перевернулся.
В итоге 34-летняя жена водителя была травмирована, а их полуторагодовалая дочь погибла. Ведется расследование.
По предварительной версии, сопутствующей причиной трагедии могло послужить то, что задние шины автомобиля были сильно изношены.
«Водителям следует выбирать безопасную скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, не совершать резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах, закрепленных согласно инструкции. Напоминаем: эксплуатация автомобиля, не оборудованного зимними шинами или с износом протектора выше предельно допустимого, запрещена!» — говорится в сообщении.