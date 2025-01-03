Житель города Сумы на Украине умер от травм, полученных в военкомате

В украинском городе Сумы произошел трагический инцидент: мужчина получил травму в местном территориальном центре комплектования (аналог военкомата) и скончался.
Об этом сообщает издание Sumy Today.
По данным публикации, 40-летний житель Сум 29 декабря оказался в учреждении, где получил черепно-мозговую травму. Этот инцидент стал для него смертельным.
Ранее украинский блогер Назарчик заявил, что стал жертвой похищения со стороны сотрудников ТЦК (местного аналога военкоматов) и СБУ из-за опубликованного им видео с критикой Владимира Зеленского.