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Житель города Сумы на Украине умер от травм, полученных в военкомате

40-летний житель Сум 29 декабря оказался в учреждении, где получил черепно-мозговую травму.

Источник: Кадр из Youtube

В украинском городе Сумы произошел трагический инцидент: мужчина получил травму в местном территориальном центре комплектования (аналог военкомата) и скончался.

Об этом сообщает издание Sumy Today.

По данным публикации, 40-летний житель Сум 29 декабря оказался в учреждении, где получил черепно-мозговую травму. Этот инцидент стал для него смертельным.

Ранее украинский блогер Назарчик заявил, что стал жертвой похищения со стороны сотрудников ТЦК (местного аналога военкоматов) и СБУ из-за опубликованного им видео с критикой Владимира Зеленского.