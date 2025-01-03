Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в Германии в обучающей ВСУ группе

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, Мэттью Ливельсбергер, ранее проходил службу в Германии в подразделении, занимавшемся подготовкой украинских военных.
Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.
По его словам, Ливельсбергер находился в утвержденном отпуске из Германии, где служил в 10-й группе специального назначения. Он также был частью Национальной гвардии и армейского резерва.
На фотографиях из социальных сетей подозреваемый запечатлен в одежде с символикой, связанной с нацистскими и проукраинскими идеями. На одном из снимков, опубликованном в Facebook*, он изображен с женой Сарой, одетый в черную футболку с лозунгом в поддержку Украины.
Ранее стало известно, что погибшим при взрыве Tesla Cybertruck у Trump Towers в Лас-Вегасе оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, действующий американский военнослужащий.
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