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Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в Германии в обучающей ВСУ группе

Он также был частью Национальной гвардии и армейского резерва.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, Мэттью Ливельсбергер, ранее проходил службу в Германии в подразделении, занимавшемся подготовкой украинских военных.

Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.

По его словам, Ливельсбергер находился в утвержденном отпуске из Германии, где служил в 10-й группе специального назначения. Он также был частью Национальной гвардии и армейского резерва.

На фотографиях из социальных сетей подозреваемый запечатлен в одежде с символикой, связанной с нацистскими и проукраинскими идеями. На одном из снимков, опубликованном в Facebook*, он изображен с женой Сарой, одетый в черную футболку с лозунгом в поддержку Украины.

Ранее стало известно, что погибшим при взрыве Tesla Cybertruck у Trump Towers в Лас-Вегасе оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, действующий американский военнослужащий.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.