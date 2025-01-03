Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в Германии в обучающей ВСУ группе

На фотографиях из социальных сетей подозреваемый запечатлен в одежде с символикой, связанной с нацистскими и проукраинскими идеями. На одном из снимков, опубликованном в Facebook*, он изображен с женой Сарой, одетый в черную футболку с лозунгом в поддержку Украины.