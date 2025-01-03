Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии

«Крушение самолета… Данных о жертвах нет. Проходит эвакуация», — говорится в сообщении полиции.
Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма.
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет, сообщила полиция города Фуллертон в соцсети X.
«Крушение самолета… Данных о жертвах нет. Проходит эвакуация», — говорится в сообщении полиции.
Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма.