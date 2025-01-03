AP: подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck военный США служил на Украине

Американец Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, служил на Украине, пишет Associated Press.
По данным издания, Ливельсбергер вступил в ряды ВС Соединённых Штатов в 2006 году.
Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и на Украине.
«Он служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине», — говорится в публикации.
Помимо этого, Ливельсбергера отправляли в Таджикистан, Грузию и Конго. Время пребывания американского военного в том или ином государстве не уточняется.
Напомним, 37-летний американский военнослужащий Мэттью Ливельсбергер подорвал автомобиль Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Инцидент случился около отеля, который принадлежит избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.
В результате взрыва Ливельсбергер погиб, ещё семь человек получили ранения.
Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл заявил, что Ливельсбергер проходил службу в ФРГ в подразделении, занимавшемся подготовкой бойцов Вооружённых сил Украины.
Также стало известно, что Ливельсбергер фотографировался в майке в поддержку Украины.