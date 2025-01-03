CTV: на пляже в Канаде обнаружили взрывное устройство

Ранее сообщалось, что агенты Федерального бюро расследований нашли самый большой в истории ФРБ тайник с самодельными бомбами в американском штате Вирджиния. Они хранились на ферме американца, стрелявшего в тире по фотографиям действующего американского лидера Джо Байдена.