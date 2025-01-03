CTV: на пляже в Канаде обнаружили взрывное устройство

Взрывное устройство было обнаружено на одном из пляжей в канадском городе Камлупс, информирует CTV.
«Взрывное устройство было обнаружено на пляже в Камлупсе», — говорится в сообщении.
На место прибыли взрывотехники. Они ликвидировали взрывное устройство. Местные правоохранители проводят расследование.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Город Камлупс расположен в тихоокеанской провинции Британская Колумбия.
Ранее сообщалось, что агенты Федерального бюро расследований нашли самый большой в истории ФРБ тайник с самодельными бомбами в американском штате Вирджиния. Они хранились на ферме американца, стрелявшего в тире по фотографиям действующего американского лидера Джо Байдена.