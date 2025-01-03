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Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Число жертв падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в Калифорнии увеличилось до двух, пострадали 18 человек, сообщила местная полиция в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Две подтвержденные смерти, десять человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, восемь человек были осмотрены и отпущены на месте», — говорится в посте.

Расследование причин инцидента продолжается.

Крушение произошло в четверг около 14:00 по местному времени (01:00 мск в пятницу) на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры.