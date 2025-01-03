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При крушении самолёта в Калифорнии погибли два человека

Ещё не менее 18 человек получили травмы.

Два человека стали жертвами ЧП с лёгким самолётом, потерпевшим крушение в американском штате Калифорния, сообщает местная полиция.

Ещё 18 человек получили травмы.

«Два человека погибли, десять человек доставили в местные больницы, восемь человек получили помощь врачей на месте и были отпущены. Расследование продолжается», — говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X*.

Напомним, небольшой самолёт упал на крышу здания в городе Фуллертон. Инцидент случился неподалёку от аэропорта.

Причина случившегося устанавливается. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

В Сети появились кадры с места ЧП. На них запечатлён густой дым. По данным СМИ, после падения воздушного судна на крышу здания начался пожар.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.