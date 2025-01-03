Появились детали гибели мужчины на подстанции в Актюбинской области

Как пишет «Диапазон», после получения сигнала о возгорании на трансформаторной подстанции для обеспечения безопасности около 18:00 в ТОО «Энергосистема» ее временно обесточили. Часть потребителей оказались из-за этого без света. В 18:50 подачу электроэнергии восстановили.