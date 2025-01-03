SHOT: самолёт, потерпевший крушение в США, протаранил склад с медикаментами

Напомним, инцидент случился в городе Фуллертон неподалёку от аэропорта. Местные правоохранители заявили, что погибли два человека. Ещё 18 человек пострадали, десять пострадавших госпитализированы, ещё восемь человек получили медицинскую помощь на месте.