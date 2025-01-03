SHOT: самолёт, потерпевший крушение в США, протаранил склад с медикаментами

Небольшой самолёт, потерпевший крушение в американском штате Калифорния, протаранил склад с медикаментами, информирует Telegram-канал SHOT.
В публикации уточняется, что жертвами ЧП стали пассажир и пилот воздушного судна. Травмы получили 18 работников склада.
«Легкомоторный самолёт при попытке приземления спикировал прямо в склад, принадлежащий местной больнице. В помещении начался сильный пожар, пострадало 18 человек. Пилот и пассажир легкомоторного самолёта погибли», — говорится в публикации.
Напомним, инцидент случился в городе Фуллертон неподалёку от аэропорта. Местные правоохранители заявили, что погибли два человека. Ещё 18 человек пострадали, десять пострадавших госпитализированы, ещё восемь человек получили медицинскую помощь на месте.
После падения воздушного судна начался пожар. В Сети появились кадры, на которых запечатлён густой дым. Причина случившегося устанавливается.