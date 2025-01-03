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Теплица из поликарбоната загорелась из-за салюта в Омске

В результате воспламенения постройки никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Теплица из поликарбоната загорелась в Центральном округе Омска. Пожар произошел из-за неправильного использования пиротехники, сообщили утром 2 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Площадь пожара составила 15 кв.м. На месте работали 12 сотрудников МЧС и две единицы техники. Никто на пострадал. Точное место, где произошло возгорание, не уточняется.

«Предварительно, пожар произошел из-за нарушений правил использования пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что утром в тот же день в Омске сгорела еще одна баня. Пожар произошел во дворе частного дома на улице 4-й Ремесленной.