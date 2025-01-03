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Более 220 автомобилей сгорели в Омской области в 2024 году

Последнее авто загорелось за сутки до Нового года на одной из трасс региона.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 год Омской области сгорели 228 автомобилей. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Нарушения правил устройства и эксплуатации авто стали причиной порядка 80% возгорания, которые произошли за прошедший год.

В МЧС рекомендовали водителям уделять пристальное внимание состоянию транспортного средства и отдельных деталей, а также не использовать самодельные устройства для прогрева авто.

Ранее мы сообщали, что водитель разбился на смерть на снегоходе в Марьяновском районе. Его пассажира доставили в больницу.