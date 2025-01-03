Более 220 автомобилей сгорели в Омской области в 2024 году

За 2024 год Омской области сгорели 228 автомобилей. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Нарушения правил устройства и эксплуатации авто стали причиной порядка 80% возгорания, которые произошли за прошедший год.
В МЧС рекомендовали водителям уделять пристальное внимание состоянию транспортного средства и отдельных деталей, а также не использовать самодельные устройства для прогрева авто.
Ранее мы сообщали, что водитель разбился на смерть на снегоходе в Марьяновском районе. Его пассажира доставили в больницу.