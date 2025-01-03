16 пожаров произошло в Иркутской области за сутки 1 января

Более 15 пожаров было зарегистрировано в Иркутской области за сутки 1 января. К несчастью, огонь унес жизнь 48-летнего мужчины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Вредная привычка унесла жизнь в Нижнеудинске на улице Цветочной, — рассказывают спасатели. — Дознаватели МЧС России установили, что 48-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой.
Тлеющий окурок, оставленный на кровати, прожог постель. Так и вспыхнул пожар. Огонь на 48 квадратах потушили 10 спасателей и две спецмашины. В МЧС напоминают, что курить в постели крайне небезопасно. Особенно будучи в алкогольном опьянении.