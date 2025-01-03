16 пожаров произошло в Иркутской области за сутки 1 января

Тлеющий окурок, оставленный на кровати, прожог постель. Так и вспыхнул пожар. Огонь на 48 квадратах потушили 10 спасателей и две спецмашины. В МЧС напоминают, что курить в постели крайне небезопасно. Особенно будучи в алкогольном опьянении.