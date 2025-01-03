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Пятнадцать пожарных тушили горящую баню в Амурском поселке

Пожар вспыхнул на участке на окраине Центрального округа.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг, 2 января, в Амурском поселке загорелась баня. Строение воспламенилось на одном из участков в 1-м Зеленом проезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Баня загорелась около 17:00 часов. Пламенем были охвачены 5 кв.м. В тушении пожара были задействованы 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 17:15.

Что стало причиной пожара, установят сотрудники МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Центральном округе Омска пожарные потушили теплицу, которая загорелась из-за фейерверка.