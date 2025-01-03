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Более десяти пьяных водителей поймали омские полицейские в первый день года

В этот день было зафиксировано три аварии.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Омской области опубликовала статистику дорожно-транспортных происшествий за 1 января 2025 года. В этот день омичи чаще всего нарушали правила перевозки детей.

В первый день года сотрудники госавтоинспекции зафиксировали три аварии. В ДТП погиб один человек, еще шесть получили травмы.

Всего было заведено 419 административных дел, а именно:

— вождение в нетрезвом виде (11);

— нарушение ПДД пешеходами (11);

— нарушение правил перевозки детей (24);

— проезд на красный сигнал светофора (1);

— нарушение правил проезда пешеходных переходов (4).

Ранее мы писали, что более 220 автомобилей сгорели в Омской области в 2024 году.