Более десяти пьяных водителей поймали омские полицейские в первый день года

Госавтоинспекция Омской области опубликовала статистику дорожно-транспортных происшествий за 1 января 2025 года. В этот день омичи чаще всего нарушали правила перевозки детей.
В первый день года сотрудники госавтоинспекции зафиксировали три аварии. В ДТП погиб один человек, еще шесть получили травмы.
Всего было заведено 419 административных дел, а именно:
— вождение в нетрезвом виде (11);
— нарушение ПДД пешеходами (11);
— нарушение правил перевозки детей (24);
— проезд на красный сигнал светофора (1);
— нарушение правил проезда пешеходных переходов (4).
Ранее мы писали, что более 220 автомобилей сгорели в Омской области в 2024 году.