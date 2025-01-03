В Башкирии ребенок врезался в столб, скатываясь с горы на тюбинге.

В Башкирии ребенок скатываясь с горы на тюбинге врезался в столб. Инцидент произошел вечером 1 января на территории стадиона «Металлург» в Белорецке.
Прибывшие на место медики скорой помощи госпитализировали ребенка в травмоотделение Белорецкой больницы с диагнозом сотрясение головного мозга.
Как позже сообщили в администрации района, мальчик 2016 года рождения, проживающий в Уфимском районе, приехал в Белорецк с родителями в гости.
Гостям и жителям Белорецка напомнили, на территории стадиона «Металлург» запрещено кататься на тюбингах со склонов, установлены соответствующие таблички. Это может быть опасно и для катающихся, и для пешеходов, и для спортсменов.