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В Башкирии ребенок врезался в столб, скатываясь с горы на тюбинге

В Башкирии ребенок врезался в столб, скатываясь с горы на тюбинге.

Источник: администрация Белорецкого района

В Башкирии ребенок скатываясь с горы на тюбинге врезался в столб. Инцидент произошел вечером 1 января на территории стадиона «Металлург» в Белорецке.

Прибывшие на место медики скорой помощи госпитализировали ребенка в травмоотделение Белорецкой больницы с диагнозом сотрясение головного мозга.

Как позже сообщили в администрации района, мальчик 2016 года рождения, проживающий в Уфимском районе, приехал в Белорецк с родителями в гости.

Гостям и жителям Белорецка напомнили, на территории стадиона «Металлург» запрещено кататься на тюбингах со склонов, установлены соответствующие таблички. Это может быть опасно и для катающихся, и для пешеходов, и для спортсменов.

несчастный случай