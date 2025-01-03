Новогодняя гирлянда едва не убила сибиряка: то, что соседи увидели в квартире мужчины, повергло в шок

В Могойтуе, что в Забайкалье, в новогоднюю ночь едва удалось избежать страшной трагедии. После полуночи в одном из жилых одноквартирных домов вспыхнул пожар. Чудом от смерти спасся хозяин помещения. Соседи вовремя заметили дым и вынесли сибиряка с ограниченными по здоровью возможностями. Он получил страшные ожоги. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Забайкалью.