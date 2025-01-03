Новогодняя гирлянда едва не убила сибиряка: то, что соседи увидели в квартире мужчины, повергло в шок

В Могойтуе, что в Забайкалье, в новогоднюю ночь едва удалось избежать страшной трагедии. После полуночи в одном из жилых одноквартирных домов вспыхнул пожар. Чудом от смерти спасся хозяин помещения. Соседи вовремя заметили дым и вынесли сибиряка с ограниченными по здоровью возможностями. Он получил страшные ожоги. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Забайкалью.
— Бдительные соседи вызвали пожарных. Огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров сотрудниками пожарно-спасательной части № 2, — рассказывают в ведомстве.
По предварительным данным, именно новогодняя гирлянда едва не убила сибиряка. Ведь причиной возгорания послужило короткое замыкание. МЧС напоминает, что при нагреве проводов стоит отключать их из розетки. Также не стоит использовать одновременно несколько гирлянд, это может вызвать короткое замыкание и пожар.