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В Башкирии ребенок скатился с тюбинга в столб и попал в больницу

В Башкирии ребенок врезался в столб скатываясь с горы на тюбинге.

Источник: Комсомольская правда

Ребенок оказался в больнице после катания с тюбингом в Башкирии. Мальчик в первый день нового года катался на плюшке на территории стадиона «Металлург» в Белорецке, однако неудачно вырулил прямо в столб и врезался в него. Восьмилетний школьник получил травму головы и был госпитализирован.

Уже в Белорецкой ЦРБ у ребенка было диагностировано сотрясение мозга. Медики приняли решение оставить мальчика под наблюдением.

Известно, что школьник приехал в Белорецк с родителями в гости из Уфимского района.

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