В Башкирии ребенок скатился с тюбинга в столб и попал в больницу

Ребенок оказался в больнице после катания с тюбингом в Башкирии. Мальчик в первый день нового года катался на плюшке на территории стадиона «Металлург» в Белорецке, однако неудачно вырулил прямо в столб и врезался в него. Восьмилетний школьник получил травму головы и был госпитализирован.