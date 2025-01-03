Ушла из дома и не вернулась: в Челябинске развернули поиски пропавшей женщины

Полицейские и волонтеры начали в Челябинске поиски 35-летней Екатерины Копко. В последний раз ее видели накануне в Советском районе.
— 2 января ушла из дома и не вернулась, — говорится в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые. В день исчезновения она была одета в темно-зеленую куртку, черные штаны и черно-белые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный).