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Ушла из дома и не вернулась: в Челябинске развернули поиски пропавшей женщины

В Челябинске после Нового года пропала 35-летняя женщина.

Источник: Лиза Алерт

Полицейские и волонтеры начали в Челябинске поиски 35-летней Екатерины Копко. В последний раз ее видели накануне в Советском районе.

— 2 января ушла из дома и не вернулась, — говорится в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые. В день исчезновения она была одета в темно-зеленую куртку, черные штаны и черно-белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный).