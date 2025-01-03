Маленькая девочка погибла в ДТП с опрокинувшимся Volkswagen в Витебской области

Полуторагодовалая девочка погибла в ДТП в Витебской области вечером 5 января, сообщает МВД Беларуси. Трагедия произошла на 124-м километре автодороги М-8 «Витебск-Орша». За рулем автомобиля Volkswagen был 38-летний отец ребенка. Он не справился с управлением, выехал на встречку и съехал в кювет, где машина и опрокинулась.