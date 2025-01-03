Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маленькая девочка погибла в ДТП с опрокинувшимся Volkswagen в Витебской области

Полуторагодовалая девочка погибла в ДТП в Витебской области.

Источник: Комсомольская правда

Полуторагодовалая девочка погибла в ДТП в Витебской области вечером 5 января, сообщает МВД Беларуси. Трагедия произошла на 124-м километре автодороги М-8 «Витебск-Орша». За рулем автомобиля Volkswagen был 38-летний отец ребенка. Он не справился с управлением, выехал на встречку и съехал в кювет, где машина и опрокинулась.

В результате ДТП травмы получила и 34-летняя жена водителя, мать погибшей девочки.

По предварительной информации, одной из причин ДТП мог стать предельный износ задних шин автомобиля.

Мы писали, что в Бобруйске 20-летний водитель поехал на красный и сбил женщину с двумя детьми (подробности здесь). А белорусская певица Гюнешь рассказала, как едва не прекратила выступать: «После страшной аварии я приняла решение закончить карьеру певицы» (здесь подробнее).